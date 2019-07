Rubano una borsa a una turista, denunciate due ladre a Firenze

Una 39enne e una 48enne sono state denunciare per furto aggravato a Firenze. Entrambe con precedenti, sono state sorprese dalla polizia ferroviaria in piazza dell'Unità Italiana, a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella.

Erano appena venute via velocemente dallo scalo ferroviario e si sono dirette - separatamente, facendo finta di non conoscersi - in un negozio nella piazza antistante. Una delle due è uscita dal locale in fretta con una borsa marrone, che ha poi passato alla complice, la quale l'ha nascosta all'interno della propria borsa.

Gli agenti le hanno bloccate e controllate. Hanno scoperto la borsa rubata, di proprietà di una turista straniera: all'interno c'erano documenti, carte di credito, uno smartphone e un portafogli con 250 euro. La proprietaria è stata rintracciata nel negozio e non si era accorta di nulla. Le due ladre le avevano preso la borsa mentre si stava provando un vestito nel camerino. La refurtiva è stata riconsegnata.

