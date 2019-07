Scooter contro auto a Marcignana, nella notte ferite due giovanissime

Un brutto impatto che poteva terminare con molto sangue e invece ha lasciato due giovanissime a bordo di un motorino solo con degli acciacchi. È successo ieri a Marcignana, lungo via Val d'Elsa sp10 alle 22.45. In quell'ora un'auto è entrata in collisione con il motorino con le due ragazze a bordo. Uno dei due mezzi non avrebbe dato precedenza e così le ragazze sono finite a terra. Sul posto due ambulanze inviate dal 118 che le hanno trasferite al pronto soccorso dell'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli. Dopo qualche ora sono potute ritornare a casa.

