SdS Mugello: Home Care Premium Inps, come fare domanda

Prosegue in Mugello il servizio INPS Home Care Premium (Assistenza Domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, parenti ed affini di primo grado non autosufficienti, maggiorenni o minorenni).

Fin dal dal 2012 la Società della Salute Mugello ha aderito al progetto Home Care Premium di INPS, erogando prestazioni domiciliari a decine di beneficiari dipendenti e pensionati pubblici residenti nel territorio.

Il servizio Home Care Premium prevede l'erogazione da parte di INPS di un contributo economico mensile per il rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un'assistente familiare (prestazione prevalente) e di un budget mensile da utilizzare in servizi, come assistenza domiciliare, pasti, sollievo (prestazione integrativa). Completata la prima fase di acquisizione delle domande, sia per le persone già beneficiarie del precedente progetto e sia per i nuovi richiedenti, da pochi giorni è iniziata l'erogazione delle prestazioni.

Il progetto HCP 2019 si concluderà il 30 giugno 2022 e con il bando sempre aperto gli aventi diritto possono presentare domanda in qualunque momento, tramite la piattaforma INPS "Welfare in un click".

Per ricevere assistenza nell'inserimento della domanda o per qualsiaisi informazione e chiarimento, ci si può rivolgere allo sportello sociale HCP che la SdS Mugello mette a disposizione, al numero 3482656106 i cui orari di apertura, come disposto da INPS, vanno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure chiamare il call center INPS 803164 da telefono fisso, 06464164 da telefono mobile.

Di seguito link a bando HCP 2019:

www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46065%3b46066%3b&lastMenu=46066&iMenu=13&iNodo=46066&ipagina=1&smateria=&sareadirigenziale=&iscadenza=0&inumeroelementi=12&itipologia=2&idettaglio=518

Fonte: SdS Mugello - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Borgo San Lorenzo