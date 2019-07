Selezione per insegnanti scuole materne e nido: prorogati i termini per presentare le domande

Il Comune di Cascina informa che è stato prorogato fino all'8 agosto 2019 il termine ultimo per presentare domanda di partecipazione alle due selezioni pubbliche per esami per assunzioni a tempo determinato di insegnanti scuola materna e educatori di asilo nido.

Si consiglia agli interessati di prendere visione dei rispettivi avvisi e fac simile di domanda disponibili sul sito internet del Comune di Cascina: nella sezione "Amministrazione trasparente" cliccare su "Bandi di concorso".

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

