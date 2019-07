Arriva da Staffoli l'acconciatore per lo show di Biagio Antonacci e Laura Pausini

Dopo Claudio Baglioni, ecco Biagio Antonacci e Laura Pausini. Non è un album delle figurine dei cantanti, ma una sorta di curriculum di Simone Fontana. Parrucchiere a Staffoli, Fontana è stato chiamato a acconciare coriste, orchestra e corpo di ballo al concerto di Biagio Antonacci e Laura Pausini.

L'evento è avvenuto ieri, lunedì 8 luglio, allo Stadio Artemio Franchi a Firenze, dove i due arcinoti cantanti italiani sono passati col tour, il quale sta registrando ovunque il sold out. Fontana, titolare di Hair Fashion nella frazione del comune di Santa Croce sull'Arno, ha avuto modo di conoscerli e di lavorare per una sera per il loro spettacolo.

"L'esperienza è stata importante, aver partecipato ad un evento con due artisti a livello internazionale è bellissimo. Sono sempre onorato di essere scelto per questo tipo di manifestazioni a livello nazionale" ha affermato proprio Fontana.

