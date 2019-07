Tanti messaggi di affetto per Nicola Vittiglio, la famiglia ringrazia tutti

Si sono tenuti oggi nella chiesa di Santa Maria a Empoli i funerali di Nicola Vittiglio, il 57enne scomparso domenica scorsa dopo una lunga malattia. Una morte che ha lasciato un vuoto in un'intera famiglia, ma anche in tantissime persone che conoscevano e hanno avuto modo di condividere con il 57enne piccoli e grandi momenti di vita. Sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati, sia direttamente alla famiglia, che attraverso i social dove in molti hanno appreso della tragedia.

La famiglia ha quindi deciso di ringraziare per la vicinanza dimostrata: “La Famiglia Vittiglio ringrazia tutti voi, siete stati davvero tanti, per esserci stati così vicino e per l’amore e l’affetto che avete mostrato per nostro Fratello Nicola. Grazie di Cuore!"

