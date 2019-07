Tradizioni antiche, format innovativi: è Medicea Wine Festival

È iniziato il conto alla rovescia per l'atteso appuntamento con i vini di eccellenza di Cerreto Guidi e -novità di quest’anno - dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. La 46° edizione di Medicea Wine Festival, si svolgerà infatti dal 12 al 21 luglio 2019, raddoppiando gli appuntamenti e le attrazioni, che si svilupperanno su due fine settimana.

Organizzata dal Comune e dall’Associazione Turistica Pro Loco di Cerreto Guidi ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare la produzione vitivinicola del territorio, costruendo attorno al nettare di Bacco momenti ed esperienze uniche di degustazione e di piacevole svago.

Le serate clou della rassegna saranno quelle di sabato 13 luglio, con la Cena di Gala “Rubini in Villa”, che si svolgerà nel suggestivo scenario del giardino antistante la Villa Medicea e di domenica 14 luglio, con la prima edizione di “Cerreto Street Wine” Festival, che si svilupperà nella sottostante piazza Vittorio Emanuele, ai piedi delle magnifiche scalee del Buontalenti.

La Cena di Gala avrà una location stupenda, che farà da cornice ad un’esperienza unica ed indimenticabile. Una volta salite le antiche scalinate del Buontalenti, le persone potranno immergersi in un’atmosfera magica, a cui farà da sfondo l’antica Villa, edificata da Cosimo I dei Medici. Un banchetto in cui regneranno sovrani il vino e il buon cibo, accompagnati dalla musica dal vivo, il cielo stellato e un panorama da lasciare senza fiato.

La serata sarà l’occasione per degustare e premiare i vini vincitori del Concorso "Rubino Mediceo", giunto quest’anno alla Sesta Edizione, che ha visto la partecipazione di 22 aziende per un totale di 79 vini in concorso. Partner di eccellenza del Concorso e della serata la Delegazione di Empoli della FISAR (Federazione Italiana Sommelier) di Empoli. Per ogni categoria del Concorso (Bianchi, Rosati, Rossi, Chianti, Vini da Dessert) si potranno degustare i “numeri uno” secondo la valutazione della giuria tecnica e quelli secondo i voti espressi dalla giuria popolare, per un totale di 10 etichette.

Domenica 14 Luglio il vino invaderà il cuore del borgo mediceo con la prima edizione di Cerreto Street Wine. Per il centro del paese verrà allestito un piccolo itinerario che valorizzi la produzione enologica del nostro territorio. Le 20 aziende vitivinicole parteciperanno ognuna con una specifica postazione, per farsi conoscere e far degustare le proprie etichette a tutti gli appassionati, ai quali saranno messi a disposizione i calici con borsina a tracolla e i gettoni da presentare ai tavoli di degustazione. Per permettere un viaggio gustativo a tutto tondo, per questa edizione si è scelto di affiancare al vino una selezione di street food di qualità. Il tutto sarà accompagnato da piacevole musica live.

Intorno ai momenti centrali della rassegna dedicati al vino ruotano altri eventi e manifestazioni collaterali. Venerdì 12 luglio si aprirà con un Concerto di musica classica dedicato a Leonardo da Vinci, a cura dell’Associazione Chiavi di Vino, organizzato da Galileo Comunicazione per la Fondazione Leonardo 500. Sabato 20 luglio andrà in scena il Concerto di musiche tradizionali cinesi, a cura della Parrocchia di San Leonardo. Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle 21,00 e si svolgeranno in Piazza Vittorio Emanuele II, con alle spalle lo scenario della Villa Medicea.

Sabato 20 e Domenica 21 luglio tornerà il tradizionale appuntamento con l’esposizione dei trattori d’epoca, giunto alla XXIII edizione, organizzato dal GACEB. Ai trattori si affiancherà quest’anno il raduno del Bianchina Club. Domenica 21 luglio per le vie del centro il mercatino d’arte e ingegno di Sapori d’Estate.

Il gran finale della rassegna sarà Domenica 21 luglio, con la quinta edizione del "Mestolo d'Oro", un’entusiasmante disfida tra le quattro contrade del Palio del Cerro che, in questa occasione, non si affronteranno al tiro alla fune o alla balestra ma competeranno con pentole e ramaioli. Il piatto più squisito sarà votato da una giuria tecnica, composta da 2 sous-chef e da una giuria popolare, composta dai partecipanti a questo originale percorso gastronomico itinerante. Calici da degustazione, postazioni con i vini locali e musica dal vivo completeranno la serata. A fine percorso i partecipanti decreteranno il vincitore del mestolo d’Oro.

Per info e prenotazioni: info@prolococerretoguidi.it Ufficio Turistico 0571.55671 (Martedì-Domenica 9,00-12,00 e 16,00-19,00) – 340.5102616 – 335.7426475

Fonte: Comune di Cerreto Guidi

Tutte le notizie di Cerreto Guidi