Use Basket, ufficiale: Filippo Giannini resta a Empoli

Poker per Filippo Giannini. L’Use Computer Gross ha infatti rinnovato l’accordo con la guardia pistoiese che, per il quarto anno consecutivo, vestirà la casacca biancorossa. L’esterno, classe 1991, andrà ancora una volta a dare il proprio contributo in fatto di punti al reparto degli esterni, cosa che ha fatto in modo egregio anche nei campionati passati. Un altro, importante, tassello per la nuova squadra di coach Alessio Marchini che, piano piano, sta prendendo forma.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

