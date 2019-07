Senza biglietto, aggredisce il capotreno e un carabiniere: arrestato

Ieri sera (martedì 9 luglio), alla Stazione di Figline Valdarno, un 43enne di origini nigeriane è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato sorpreso, assieme alla consorte, senza biglietto sul treno tra Foligno e Firenze. Ha aggredito verbalmente e fisicamente il capotreno, dato che questi stava per multarlo. In soccorso del capotreno è intervenuto un ufficiale dei carabinieri, libero dal servizio ma presente sul treno, però anche lui è stato aggredito. Approfittando della sosta a Figline, il 43enne ha cercato di fuggire ma altri carabinieri chiamati in supporto lo hanno bloccato e messo in manette.

