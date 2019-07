Al via i lavori di Acque spa sull'acquedotto in via Volterrana

È cominciato ufficialmente ieri, martedì 9 luglio, un importante intervento di Acque SpA sull’acquedotto nel comune di San Miniato. Si tratta dei lavori per la sostituzione di 1350 metri di condotta idrica in via Volterrana, con gli obiettivi di migliorare il servizio per una parte consistente di utenze in località Moriolo e di eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete obiettivamente datato e, per questo, soggetto in passato a rotture piuttosto frequenti.

Quello che prende il via è in realtà il primo lotto di un maxi intervento che il gestore idrico del Basso Valdarno ha progettato per via Volterrana: un’operazione che porterà al completo risanamento dell’intera infrastruttura con la sostituzione di oltre 2,3 chilometri di rete. Solo la prima parte delle attività comporta un investimento di 450mila euro, mentre il secondo lotto è al momento nella fase finale della sua progettazione.

Nelle settimane scorse sono terminate tutte le pratiche necessarie all’inizio delle operazioni (assegnazione all’impresa esecutrice, richiesta dei permessi per la posa in opera della nuova condotta, etc.), che sono ora pronte a entrare nel vivo. Nel dettaglio, i lavori riguardano la sostituzione del tratto di condotta idrica compreso tra il fosso Bramasole e il serbatoio idrico di Moriolo. Lo stesso deposito beneficerà del risanamento dell’acquedotto: in futuro, infatti, si eviteranno quegli abbassamenti dei livelli di acqua in esso contenuta dovuti alle perdite sulla rete. In più la nuova condotta aumenterà sensibilmente la portata verso l’impianto. L’ottimale funzionamento del serbatoio garantirà così un ulteriore miglioramento del servizio.

Le attività del primo lotto, compreso il rifacimento degli allacci privati, dovrebbero terminare indicativamente per l’inizio del prossimo anno. Visti i tempi necessariamente consistenti per il tipo di lavorazione, il gestore idrico cercherà di contenere i disagi per i residenti - per quanto possibile - in termini di viabilità e inquinamento acustico. Il maxi intervento in via Volterrana si inserisce nel quadro dei lavori programmati sul territorio comunale di San Miniato, allo scopo di ammodernare, tratto dopo tratto, l’acquedotto cittadino.

Fonte: Acque spa

