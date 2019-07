Arresto rapinatore, apprezzamento del Coisp per squadra volante e squadra mobile

I poliziotti della squadra volante e della squadra mobile hanno ricevuto l'apprezzamento da parte del Segretario Generale Provinciale del Coisp Paolo De Giorgi e di tutta la segreteria Provinciale di Firenze per l’eccellente risultato portato a termine nella giornata del 9 luglio.

In quell'occasione un rapinatore è stato assicurato alla giustizia grazie alla non comune determinazione e all’elevato senso del dovere degli agenti. I poliziotti della squadra volante hanno inseguito un pericoloso rapinatore che, a bordo del proprio veicolo e incurante dell’incolumità altrui, dopo aver messo a segno una rapina in farmacia, è sfrecciato via a folle velocità per le vie cittadine e solo grazie all’immediato intervento delle volanti si è evitato il peggio. La fuga del rapinatore è continuata successivamente a piedi ma è stata immediatamente bloccata grazie all’intervento di un poliziotto della Squadra Mobile che libero dal servizio non ha esitato ad intervenire con cosciente sprezzo del pericolo e chiaro esempio di altissimo senso del dovere. Ancora una volta Firenze e i fiorentini si sentono più sicuri grazie agli uomini della Polizia di Stato e della Questura di Firenze.

Fonte: Segreteria Provinciale Coisp

