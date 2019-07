Casa Matilda, la vita delle donne vittime di violenza riparte da un ex hotel

Casa Matilda è realtà: oggi pomeriggio a Empoli si è tenuta l'inaugurazione in via Carrucci dell'ex hotel Vittoria trasformato in una struttura per le donne che hanno affrontato un percorso di reinserimento dopo violenze domestiche. L’immobile rimesso a nuovo contiene undici camere, un ambulatorio, un ampio salone, un giardino e uno spazio per i bambini.

I più alti rappresentanti delle istituzioni, compresa la vice presidente della Regione Monica Barni, hanno voluto presenziare a questo percorso innovativo attivato a Empoli. Con lei il sindaco Brenda Barnini e l'assessore Valentina Torrini, il presidente Anpas Toscana Dimitri Bettini, rappresentanti di Asl e Sds.

Una storia su tutte tra le 'nuove vite' che sono ricominciate sotto l'ala del Centro Lilith e delle Pubbliche Assistenze la racconta la presidente Eleonora Gallerini. Straniera, trentenne ma con già 4 figli da mantenere e una bruttissima storia di violenza. La giovane non sapeva neppure fare una firma, usava la X per validare i documenti. Grazie all'aiuto del volontariato, ha potuto studiare e sostenere l'esame di terza media entrando con la media del 7. Da lei è giunta una telefonata di ringraziamento: "Vi porterò a mangiare una pizza". Un piccolo gesto, ma che non è poca cosa di fronte alle difficoltà quasi insormontabili che questa donna ha dovuto affrontare".

LE DICHIARAZIONI

Violenza di genere, Sostegni (Pd): “Casa Matilda è un vanto per l’Empolese Valdelsa, grazie a Lilith”

«Casa Matilda è un vanto per l’Empolese Valdelsa. Il risultato di un investimento importante e la dimostrazione che una struttura del genere può funzionare solo dove c'è una realtà consolidata e radicata come Lilith Empoli». A dirlo in consigliere regionale Enrico Sostegni, commentando l'inaugurazione di Casa Matilda, in programma questa sera ad Empoli.

Secondo Sostegni questa struttura risponde ad una importante esigenza, «quella di non limitarsi alla prima accoglienza ma di creare le condizioni affinché le donne che hanno subito violenza possano acquisire un’autonomia economica ed abitativa. Possiamo con orgoglio affermare che in tutta la regione – conclude il consigliere - le esperienze di case di seconda accoglienza che hanno funzionato davvero sono quelle del nostro territorio».

Torrini (assessore politiche sociali): "Eccellenza e ricchezza per tutta la Toscana"

"È una soddisfazione partecipare all'inaugurazione di Casa Matilda, una casa di seconda accoglienza che andrà ad ospitare donne e bambini, vittime della violenza. Non dobbiamo mai dimenticare quando affrontiamo questo tema, come molto spesso ad essere coinvolti siano anche i bambini, che se non subiscono direttamente la violenza, ne sono spesso testimoni, con inevitabili ripercussioni nel loro percorso di vita. Ecco perché sono così importanti i servizi che Casa Matilda ha pensato di offrire all'interno della struttura, dall'ambulatorio pediatrico, al sostegno psicologico, al doposcuola. È evidente come una realtà di questo tipo costituisca un novità e un'eccellenza nel panorama della violenza di genere, e per questo sarà inevitabilmente una ricchezza per tutta la Toscana e a questa non può che rivolgersi".

