Tutto pronto per la 8° edizione di ‘CASCINE IN FESTA’ ad Empoli. Anche quest’anno via Meucci in zona Cascine diventerà per tre giorni il palcoscenico di una manifestazione dedicata a tutte le fasce d’età con musica dal vivo, ristorazione ed attività ludiche.

La manifestazione è patrocinata dal comune di Empoli e si svolgerà presso gli spazi esterni del Circolo Arci Garibaldi nei giorni di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio.

Tutte le sere le vie del quartiere saranno popolate da bancarelle con esposizione di articoli hand-made ed artigianali, associazioni no-profit, intrattenimento per giovani e bambini di ogni età. Gli stand gastronomici offriranno primi piatti, panini, street-food, patatine fritte, il tutto accompagnato da buone birre alla spina.

Grande novità di quest’anno è l’assenza di plastica nei materiali adoperati grazie all’utilizzo di prodotti compostabili: Cascine in Festa è Plastic Free.

Tutte le sere musica live a partire da venerdì con gli “ALTAINFEDELTA’ BAND” che vi faranno viaggiare tra i brani rock-pop, sabato con i “BATACLÔ che vi faranno ballare con il ritmo di Salvador de Bahia e per concludere, domenica lo spettacolo comico “ME’ SPARITO SHOW” di Gabriele Mastri.

Lo staff quindi è pronto ad accogliervi per riempire con note di colore e con la loro allegria le strade del quartiere.

