Maturità con cento (e lode): i super bravi delle scuole di Empoli

È caldo, il richiamo del mare è alto e le scuole sono finite. I ragazzi reduci dall'esame di stato possono iniziare le vacanze e c'è chi, almeno a Empoli, può farlo con un bel 100 o 100 e lode sul curriculum.

Da poche ore, infatti, sono ufficiali le valutazioni per i ragazzi della classe 2000 che hanno sostenuto la maturità tra fine giugno e inizio luglio. Nelle scuole pubbliche empolesi qualcuno si è tolto la bella soddisfazione di diplomarsi con il massimo dei voti.

Partiamo dal Liceo Virgilio e dal classico, in cui Lorenzo Gargelli della 5°B si è diplomato con 100 e lode, unico in tutto l'istituto. Anche al linguistico i 100 si sprecano: Sara Maria Bogucka e Bianca Cheli in 5A, Francesca Ciampi in 5E e Camilla Marcon in 5F. Per quanto concerne l'artistico 100 per Valeria Tinti in 5B, Sandy Miranceli e Ines Valori in 5C e Alessandro Giuntini in 5D.

Spostiamoci in via Sanzio al liceo Pontormo. Due sono i 100 e lode, vale a dire Diego Pacini in 5B e Alice Nanni in 5E. I 100 sono stati molti: Bianca Caparrini e Chiara Lelli in 5A, Yuri Bolognesi in 5C, Alessandra Maestrelli in 5F, Martina Marradi in e Naomi Tafi in 5Al Scienze Umane e Lucrezia Silvestri in 5Bs Scienze Umane.

Quattro invece sono i centisti del Ferraris-Brunelleschi: in 5Ainf Valentino Chen e Andrea Trasacco, in 5Bch Leonardo Bracci e in 5A Serghey Yefimov.

Infine il Fermi-Da Vinci: per la 5A Thomas Toscani, in 5B due ragazze, Sofia Berni e Giorgia Spinelli; in 5E ancora due ragazze, Enya Barbetta e Vittoria Tampucci, mentre in 5L Cla Paolo Ingenito, in 5R Martina Pirrello e infine in 5S Sara Centi.

Gianmarco Lotti e Elia Billero

Tutte le notizie di Empoli