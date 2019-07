Cento punti in meno nelle patenti di 20 automobilisti con il cellulare alla guida

La Polizia Stradale di Firenze ieri, nel corso di un’operazione volta a prevenire gli incidenti dovuti alla distrazione, ha sanzionato 20 automobilisti che sono stati sorpresi a guidare con il telefonino in mano. Ai malcapitati conducenti i poliziotti hanno pure tolto in tutto 100 punti dalla patente.

Durante il servizio è stato sanzionato un automobilista che, mentre guidava, aveva il telefono vicino all’orecchio per parlare con qualcuno. Lui si è giustificato dicendo che quell’apparecchio lo aveva impugnato non per conversare, ma solo per guardare un messaggio che gli era appena arrivato.

A tutti gli automobilisti fermati e multati, gli agenti hanno spiegato che quando si conduce un’auto le mani devono impugnare il volante, in modo da poter effettuare sempre tutte le manovre necessarie, anche in presenza di un ostacolo improvviso.

Invece, se uno impugna il telefonino, non solo corre il serio rischio di far del male a sé e agli altri, ma incorre pure in una sanzione di oltre 100 euro, con 5 punti in meno sulla patente, Se quell’infrazione è stata commessa anche nei 2 anni precedenti, la patente viene sospesa da 1 a 3 mesi.

Dall’inizio dell’anno, le pattuglie della Sezione di Firenze hanno sanzionato 287 di persone poco virtuose poiché, anziché guardare avanti, si erano distratte.

Fonte: Polizia stradale della Toscana

Tutte le notizie di Firenze