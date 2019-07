Compie una rapina e tenta la fuga in auto per le vie di Novoli

Nel pomeriggio di ieri la polizia ha arrestato un 32enne di origine albanese, già noto alle forze dell'ordine, per i reati di rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale. Erano le 16.30 quando è scattato l’allarme per rapina ad un esercizio commerciale di via Pisana e le volanti della Questura di Firenze sono immediatamente arrivate sul luogo. Un uomo, armato di tubo metallico, era entrato nell’esercizio commerciale ed aveva intimato ad una dipendente di consegnargli l’incasso. Davanti alla resistenza della donna e all’intervento del titolare, l’uomo è fuggito portando con se’ uno smartphone e del denaro. Subito dopo l’uomo è salito su un’auto e si è dato alla fuga urtando nella concitazione anche alcuni mezzi in sosta lungo la strada. Diramate le descrizioni dell’uomo, è iniziata la ricerca delle Volanti per tutta la città fino a quando un agente fuori servizio ha intercettato l’auto in fuga a Novoli e ha iniziato a pedinarlo avvisando il 113. Le volanti lo hanno rintracciato e gli hanno intimato l'alt, ma l’uomo ha continuato la sua fuga invadendo l’opposto senso di marcia di alcune traverse laterali al Viale fino a che, urtati dei veicoli, anche in movimento, si è visto circondato ed ha continuato la sua fuga a piedi per le zone limitrofe. Nel tentativo di sottrarsi agli agenti, l’uomo si è nascosto in un giardino nascondendosi dietro la vegetazione, ma è stato intercettato dai poliziotti che lo hanno immobilizzato ed arrestato.

