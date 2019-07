Comune di Lastra a Signa, nominate le commissioni

Si sono costituite nella seduta di ieri del consiglio comunale le tre commissioni consiliari permanenti: con votazione unanime è stata infatti approvata la relativa delibera.

Questa la composizione della prima commissione “Servizi Interni”: Duccio Zingoni, Emma Bandini, Sandra Mugnaini, Francesca Tozzi per la maggioranza e per la minoranza ne fanno parte: Paolo Giovannini, Luciano Giusti, Pietro Milanesi.

Della seconda commissione “Servizi al territorio” fanno parte: Duccio Zingoni, Luciano Pucci, Leandro Becagli, Francesca Tozzi per la maggioranza, Paolo Giovannini, Carla Porrari e Pietro Milanesi per la minoranza.

Infine la terza commissione “Servizi alla persona” è composta da Marco Capaccioli, Sandra Mugnaini, Giacomo Cafaggi, Cristiana Cambi per la maggioranza e Ilaria Brandi, Cristiano Santoni, Pietro Milanesi per la minoranza.

Nella seduta di ieri è stata anche approvata all’unanimità la delibera per designare i sei membri del comitato di gestione del Centro Sociale Residenziale che sono Tommaso Fantechi, Gabriele Ippoliti, Anna Rusignuolo, Andrea Valdrè, Caterina Comberiati e Luciano Giusti (questi ultimi due per la minoranza e i primi quattro per la maggioranza).

I membri, indicati da maggioranza e minoranza anche al difuori del consiglio comunale, si riuniscono periodicamente. Tra le funzioni del comitato: stimolare e promuovere la collaborazione con le organizzazioni sociali del territorio, al fine di consentire la gestione partecipata della struttura e, esprimendo pareri e proposte, favorire la massima integrazione di questa con la realtà sociale circostante. Inoltre, compete al comitato prendere visione della documentazione per l’ammissione al Centro Sociale ed esprimere parere in merito allo schema di formazione della graduatoria redatto dal responsabile del servizio.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa