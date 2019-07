"Prima i Toscani": magliette di protesta della Lega in Consiglio regionale

Oggi, mercoledì 10 luglio, si sta tenendo la seduta del Consiglio regionale della Toscana. Ha destato scalpore il gruppo della Lega in Consiglio: i sei consiglieri si sono presentati con la maglietta 'Prima i Toscani'.

Roberto Salvini, Jacopo Alberti, Luciana Bartolini, Roberto Biasci, Marco Casucci e Elisa Montemagni si sono fatti una foto, postata anche da Susanna Ceccardi su Facebook, in cui si nota la scritta 'divisa' sulle diverse magliette dei leghisti.

Oggi è prevista la discussione della proposta di legge contenente 'Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana'. Il testo, approvato a maggioranza dalla commissione sanità nella seduta del 4 luglio, modifica la normativa regionale già in vigore per l'accoglienza, l'integrazione e la cura dei cittadini stranieri in Toscana. Per questo i leghisti hanno deciso di protestare con le magliette.

Il post di Ceccardi

"Pronti alla battaglia per evitare che l'approvazione della legge con cui Enrico Rossi e il PD vogliono stanziare quattro milioni di euro per garantire asili, sanità, istruzione, servizi sociali e una sistemazione anche a chi non ha titolo per stare in Italia. Sosteniamo i consiglieri regionali della Lega - Salvini Premier" è quanto scrive Susanna Ceccardi, parlamentare europeo della Lega.

La risposta di Mazzeo

Il consigliere regionale PD Antonio Mazzeo ha risposto alla proposta leghista e lo ha fatto con un altro post di Facebook: "Uno studio ci informa stamani che il 35% degli studenti delle scuole medie non capisce un testo di italiano. I consiglieri della Lega ci tengono a dimostrare che il problema, ahimè, non è solo alle medie... PS: La sillabazione si insegna alle elementari: TO-SCA-NI".

