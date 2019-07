Devono scontare la pena in carcere: due arresti ieri a Lucca

Nell'ambito dell'operazione denominata "Wanted" per la ricerca di soggetti destinatari di misure la squadra mobile della questura di Lucca ha effettuato un servizio straordinario di cattura e nella serata di ieri 9 luglio ha proceduto all'arresto di Talbi Bechir, classe 95, destinatario di ordine di esecuzione in quanto deve espiare anni 4 e mesi 10 per reati concernenti le sostanze stupefacenti e all'arresto di Targhaoui Abdelghani, classe 1969, destinatario di ordinanza di misura alternativa della detenzione domiciliare.

