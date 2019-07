Dieci anni di Pubblica...mente Insieme a Serravalle, eventi per tutti i gusti

Torna al Parco di Serravalle 'Pubblica...mente Insieme', la grande festa a cielo aperto organizzata dalle Pubbliche Assistenze Riunite, col patrocinio e il contributo del Comune di Empoli. Questa volta la cifra è tonda, la kermesse compie dieci anni.

Da giovedì 11 luglio a domenica 18 agosto ogni sera si terrà un evento differente, con protagonisti i volontari. Spettacoli per grandi e piccini, teatro, musica, riflessioni e aperitivi, poi molto altro ancora in mezzo alla frescura del parco e a tante persone. Il pomeriggio del martedì e del giovedì ci saranno eventi per i bambini grazie al Centro Lilith.

Come detto sono molteplici gli eventi in cartellone. Si va dalle tribute band di Battisti e Pink Floyd ai gruppi del territorio, dalla Notte Rosa con la serata Mamamia alle prove di soccorso, con spazio ai cartoni animati, al ballo e al karaoke. Non è da dimenticare pure la classica corsa notturna con la Podistica Empolese.

"Questo evento tocca anche temi delicati grazie al Centro Lilith, da sempre impegnato contro la violenza sulle donne. È una manifestazione che permette di vivere al meglio il polmone verde della città e anche di far socializzare tutti" ha detto l'assessore Valentina Torrini. Il suo omologo Fabrizio Biuzzi ha aggiunto: "Queste date offrono un valore aggiunto dal punto di vista della qualità della vivibilità dell'estate empolese. È un evento che coniuga la sensibilità con una parte ludica".

Ha fatto eco il presidente delle Pubbliche Assistenze Eleonora Gallerini: "Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo dei dieci anni. Ci sono serate per tutti i gusti, con un occhio alla solidarietà. Coinvolgiamo tutte le associazioni del territorio che ci hanno dato sempre un grosso aiuto".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO COL PROGRAMMA COMPLETO

Tutte le notizie di Empoli