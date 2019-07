Divieti balneazione Camaiore e Viareggio, Fratoni: "Massimo impegno per superare la criticità"

In data 10 luglio è pervenuta da ARPAT la nota che comunica il rilievo di presenza di Escherichia Coli nelle acque alla foce della Fossa dell’Abate. A scopo cautelativo il Sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto, ha emesso ordinanza n. 264 del 10/07/2019 e ha prontamente richiesto ad ARPAT di ripetere le misurazioni attraverso il meccanismo dell’inquinamento di breve durata.

"Adesso c'è da mettere in campo ogni impegno per superare, e nel tempo più rapido possibile, questa situazione di criticità, per ridurre al minimo i disagi per gli ospiti e per gli operatori balneari in un momento importante della stagione turistica. Sono in contatto per questo con i sindaci, con i responsabili di Arpat e del Consorzio di bonifica. Deve essere chiaro che l'accordo di programma sottoscritto con i Comuni va avanti. La Regione ha cofinanziato gli interventi previsti sui depuratori, che verranno completati da Gaia nei prossimi mesi. Però, voglio dirlo con fermezza, occorre dare una forte accelerazione a questo processo, nel quale i Comuni devono proseguire con incisività nell'azione di verifica della funzionalità delle reti fognarie e di contrasto agli scarichi abusivi".

L'assessore all'ambiente Federica Fratoni interviene dopo i divieti di balneazione scattati in alcuni punti della costa apuo-versiliese a seguito di rilievi effettuati da Arpat.

"Agli interventi avviati dal gestore e la cui conclusione è attesa nei prossimi mesi, la Regione – prosegue l'assessore – affiancherà un ulteriore impegno: abbiamo già stanziato 200 mila euro, quale cofinanziamento, per la realizzazione di nuovi spandenti a mare in corrispondenza della Foce dell'Abate, in accordo con i Comuni di Camaiore e Viareggio. Sollecito i Comuni all'approvazione del protocollo al fine di dare rapida attuazione all'intervento. Ci vuole uno sforzo concorde di tutte le istituzioni – conclude Fratoni – La Regione svolgerà fino in fondo il suo ruolo di coordinamento".

Fonte: Giunta regionale

