Divieto temporaneo di balneazione nelle aree Accademia Sud e Rio Felciaio

L’Amministrazione comunale di Livorno, con specifica ordinanza, ha stabilito il divieto temporaneo di balneazione nei due specchi d’acqua “Accademia Sud” e “Rio Felciaio”. Le due aree sono identificate in cartografia con i rispettivi codici IT009049009006 e IT009049009009.

L’ordinanza è stata emanata su segnalazione di ARPAT, dopo l’esito sfavorevole delle analisi sui campioni d’acqua prelevati nella giornata di ieri, 8 luglio. Il settore ambiente del Comune ha disposto pertanto il divieto temporaneo di balneazione in via precauzionale fino a quando le nuove analisi non daranno esito favorevole.

Nelle zone interessate sono già stati apposti i cartelli di divieto.

Si ricorda che l’inosservanza potrà essere sanzionata.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

