Con l'hashish negli slip, arrestato giovane a Firenze

Ancora spaccio a Firenze, un 23enne è stato arrestato nella giornata di ieri, martedì 9 luglio. Alcuni carabinieri hanno notato il giovane, di origine maliana e già noto alle forze dell'ordine, in atteggiamento sospetto vicino alla stazione di Santa Maria Novella. Alla vista dei militari il 23enne ha cercato di fuggire ma è stato fermato e perquisito. I carabinieri hanno trovato nei suoi slip un panetto di hashish di 75 grammi, oltre a 330 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio. Per questo è stato dichiarato in arresto.

