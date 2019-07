Finanza straordinaria per le Pmi: seminario Confcommercio e Banca Mediolanum

A fianco delle piccole e medie imprese del territorio, a sostegno dei loro investimenti. La novità dell'Investment Banking sarà al centro dell'incontro organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Banca Mediolanum, in programma giovedì 11 luglio ai Bagni di Pisa di San Giuliano Terme. Collegare le imprese con privati e istituzioni che detengono il risparmio, questa è in sintesi la funzione dell'Investment Banking. L’incontro, prima tappa in Toscana del Roadshow Mediolanum, sarà un interessante e attuale focus sugli strumenti di finanza straordinaria complementari al tradizionale credito bancario, ad uso e consumo delle piccole e medie imprese. Ospite e relatore d'eccezione l'esperto Marco Gabbiani, senior manager direzione Investment Banking di Mediolanum.

“Innovazione e competizione spingono necessariamente anche le piccole e medie imprese a guardare a futuro con uno sguardo nuovo, in un contesto in cui sempre più piede stanno assumendo i nuovi sturmenti di finanza complementare a quella del sistema bancario. L'incontro è un momento di conoscenza e approfondimento rivolto a imprenditori, professionisti e tutti coloro che sono interessati” - questo l'invito del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

“I meccanisimi dell'Investment Banking al servizio del tessuto delle Pmi del nostro territorio viaggiano in parallelo con i servizi bancari tradizionali. Capirne le peculiarità diventa un importante mezzo da inserire nello skill di imprenditori e professionisti di successo e Banca Mediolanum è a fianco delle imprese in questo percorso” - il commento di Giuseppe Cervelli, private banker di Banca Mediolanum ufficio di Pisa.

Seguirà a fine evento un light dinner offerto agli ospiti. L’iniziativa è a titolo gratuito, previa registrazione a e.zazzeri@confcommerciopisa.it, telefono 050/25196.

