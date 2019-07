Finisce l'anno educativo ai nidi comunali di Cerreto Guidi: festa per le famiglie

Anche quest’anno le attività dei due Nidi Comunali di Cerreto Guidi “Lupo e Grillo” (Bassa) e “Pappa e Ciuccio” (Stabbia) hanno concluso le loro attività educative in un’atmosfera festosa, organizzando due pomeriggi ricchi di eventi per i piccoli e per le loro famiglie.

Nel clima gioioso dell’accoglienza che le educatrici hanno saputo creare, i genitori si sono lasciati coinvolgere in attività di teatro e giochi, insieme ai bambini e davanti ad una numerosa platea di intervenuti.

Le attività dell’anno educativo, portate a termine con tanto impegno ed efficacia da tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo dei percorsi pedagogici programmati, sono state ricche di progettualità, sia individuale che di gruppo, rivolta agli oltre 40 bambini presenti nelle due strutture, con la partecipazione attiva di genitori e nonni.

Per i bei risultati raggiunti questa Amministrazione comunale ringrazia tutti gli educatori delle due strutture. Nel periodo di prossima chiusura estiva il Comune si attiverà per effettuare le manutenzioni ed i miglioramenti necessari alla riapertura, in settembre, dell’anno anno educativo 2019-2020.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

