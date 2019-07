Fitodepurazione Vecchiano, cantieri aperti nel Consorzio di Bonifica

Tutti all’opera in bonifica e con molto impegno, per portare a completamento il secondo lotto di lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo impianto di fitodepurazione. La ditta aggiudicataria della gara d’appalto sta realizzando due delle opere previste nel progetto, ovvero la costruzione del nuovo impianto idrovoro e l’adeguamento del ponte del canale Obliquo che attraversa via della Costanza. Grazie all’ordinanza di chiusura della strada, emanata dal Sindaco di Vecchiano, si è potuto procedere con grandi macchinari senza rischi per i frequentatori della zona.

“Con la realizzazione del nuovo impianto, andremo a triplicare la superficie dedicata alla depurazione naturale delle acque – spiega il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – per questo è stato necessario adeguare le portate dei canali di bonifica, come il fosso Obliquo e allargare le dimensioni del ponticello.”

La nuova fitodepurazione gestita dal Consorzio, immetterà le acque depurate direttamente nel lago di Massaciuccoli, attraverso un impianto idrovoro in fase di ultimazione. Il vantaggio per l’ecosistema del Lago sarà quindi diretto: l’acqua reflua dei terreni agricoli viene raccolta nelle vasche, dove resterà per una decina di giorni. Il tempo necessario perché le sostanze nutrienti si depositino per essere poi assorbite dalle piante. Al termine del periodo di decantazione, l’idrovora provvederà ad aspirarla per immetterla, depurata, nel Lago al ritmo di 150 litri al secondo.

"L'ottima sinergia realizzata con il Consorzio 1 Toscana Nord continua a produrre risultati eccellenti per il nostro territorio", commenta il Sindaco Massimiliano Angori. "In questo caso si tratta di un intervento mirato a migliorare direttamente la qualita' ambientale del Lago di Massaciuccoli anche sulla nostra area agricola, andando a confermare quella vocazione di tutela ambientale e dell'ecosistema che il nostro Comune persegue da decenni. Lavori molto opportuni, dunque, di cui vedremo presto gli importanti frutti".

"I lavori procedono come previsto e questo lotto sarà ultimato verso la fine di luglio – conclude Ridolfi – Complessivamente l’intervento, finanziato con fondi regionali per 2,5 milioni di euro, porterà alla luce un impianto che oltre ad essere più grande d’Europa, è soluzione vera al problema dell’eutrofizzazione del Massaciuccoli, per la qualità ambientale e per la salute dell’habitat lacustre.”

