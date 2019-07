Forum Cittadini, primo incontro sull'area dell'ex campo sportivo

Martedì 16 Luglio, ore 21.30, in Sala del Consiglio a Montespertoli l'amministrazione comunale inaugurerà una serie di incontri aperti, i "Forum Cittadini". Nell'assemblea di martedì, il Sindaco presenterà lo studio di fattibilità sull'ex campo sportivo nel capoluogo e si confronterà con i montespertolesi sul futuro di quella zona.

"Il nostro stile deve essere caratterizzato da apertura totale al confronto e al dialogo. Sull'ex campo sportivo abbiamo già uno studio di fattibilità e da lì partiremo per progettare l'intera area. In campagna elettorale abbiamo presentato alcune idee, che ora vogliamo arricchire grazie al contributo di tutti i montespertolesi. Per noi è fondamentale lavorare con tutta la comunità per offrire spazi urbani all'altezza e lo sviluppo di quell'area è una delle sfide più importanti da vincere insieme" commenta il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

A seguito dell'incontro, dal 17 luglio al 10 settembre c'è la possibilità di inviare una email apartecipazione@comune.montespertoli.fi.it proponendo idee, suggerimenti, contributi sul tema dell'area dell'ex campo sportivo.

