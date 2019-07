Furti e danneggiamenti agli scooter in zona San Jacopino, la denuncia

E’ la terza volta in un mese che troviamo i bauletti dei nostri scooter danneggiati tra via Cimarosa angolo piazza San Jacopino, via Spontini e via Tozzetti a Firenze. Vengono forzati e aperti facendo saltare il blocco della serratura rubando in molti casi i caschi o altri oggetti lasciati dentro dai proprietari e i caschi vengono pure scelti. È il caso dell’ ennesimo raid vandalico di questa notte.

Anche stamani i residenti hanno trovato nuovamente una brutta sorpresa: una decina di scooter con il bauletto danneggiato. Una cittadina su di giri ci dice che il mese scorso le è stato rubato lo scooter proprio in via Cimarosa e per necessità ha dovuto ricomprarlo. "È la seconda volta che mi danneggiano il bauletto aprendomelo, devo spendere diversi euro per cambiare il blocco chiusura, non è possibile, basta!"

Ma le telecamere che ci stanno a fare? Non si vede un controllo la sera e la notte, non passa nessuno. Il comitato Cittadini Attivi San Jacopino si è già attivato per segnalare la situazione nei vari uffici delle forze dell’ordine e dell'amministrazione comunale. Abbiamo bisogno di una risposta forte, specialmente la sera e la notte dove in molte vie del rione l'illegalità è diffusa.

Fonte: Cittadini Attivi San Jacopino

