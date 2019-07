Giardini pubblici, al via i lavori di manutenzione straordinaria

Rendere i giardini pubblici del territorio sempre più sicuri ed efficienti. È questo l'obiettivo dell'amministrazione. E così ieri sono iniziati una serie di interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche e arredi urbani installati in alcune aree a verde del territorio comunale. Le zone interessate a questi primi interventi sono il giardino Alessandra Palloni a Seano; il giardino di via C. Levi (zona Pista Rossa) e l’area verde di via Lisi. I lavori consistono nella carteggiatura e verniciatura delle parti in legno; riparazioni varie con installazione di pezzi di ricambio laddove necessario e controllo della stabilità delle strutture.

"Ci siamo dati l’obiettivo di intervenire ogni anno per migliorare e riqualificare un giardino pubblico e così stiamo facendo - ha dichiarato il Sindaco Edoardo Prestanti -. I nostri giardini e le aree verdi sono la casa di tutti i cittadini, luoghi di svago e di incontro. Recuperare e riqualificare un giardino significa migliorare la qualità della vita di tutti gli abitanti e creare opportunità di incontro e di crescita".

Gli interventi hanno preso il via ieri dal giardino Alessandra Palloni di via Levi dove, oltre alla carteggiatura e riverniciatura delle parti in legno, è stata ripristinata la pavimentazione antitrauma sotto lo scivolo e sono state sostituite le parti deteriorate. Sono state infine ripristinate e messe in sicurezza alcune attrezzature rotte. Tutte le attrezzature sono dotate di staffe in acciaio antimarcescenza: per permettere quindi l’essiccamento del terreno, attorno ai giochi è stato posto un nastro bianco e rosso, che verrà rimosso tra un paio di giorni quando il cemento sarà essiccato del tutto. I lavori proseguiranno poi nell'altro giardino presente sempre in via Levi, dove verrà cambiata un'altalena ormai rotta, oltre a riparazioni e manutenzioni varie. Si procederà poi con l'area a verde di via Lisi dove, oltre alle opere di manutenzione straordinaria, sarà posta una nuova altalena in sostituzione di quella vecchia che era stata tolta in quanto rotta. Infine verranno ricarteggiate alcune panchine in legno presenti nell’area a verde di via Bacchelli.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

