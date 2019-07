Licenziata per commenti su Facebook, Spc e Fca: "Gravissimo"

Lo scorso 12 aprile 6 dipendenti di Publiacqua rimasero intossicati all'interno dell'impianto dell'Anconella durante le ordinarie attività di manutenzione delle condotte di areazione. Secondo quanto riportano i consiglieri fiorentini di Sinistra Progetto Comune e ex Firenze Città Aperta, una dipendente di Publiacqua è stata licenziata per aver commentato con toni accesi la nota diramata dall'azienda sui social.

“È gravissimo che si sia proceduto, da parte di Publiacqua, al licenziamento di una dipendente colpevole di aver commentato su Facebook un post sull'azienda. Si tratta di critiche legittime, anche se si è scelto di spostare l'attenzione sui toni utilizzati”. Così Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune, in un comunicato congiunto con Tommaso Grassi, consigliere comunale nelle due consiliature precedenti.

“Alla dirigenza chiediamo, vista la solerzia nel licenziare il personale, che ha sempre dimostrato dedizione e professionalità per l'azienda, tanto da aver svolto anche funzioni superiori a quelle per cui era retribuita, di farci sapere se ed entro quando avremo sanzioni e licenziamenti per i responsabilità del crollo di Lungarno Torrigiani, oppure nei confronti di chi ha difeso e voluto fortemente le norme che permettevano di chiudere l'acqua ai morosi, azione che recentemente è stata causa di una sanzione a Publiacqua da 2 milioni di euro perché pratica ritenuta contro legge”.