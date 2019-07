Lite in centro a Empoli, Chiavacci (Lega): "Episodi inammissibili. Convocare Comitato ordine pubblico"

Ancora un episodio violento nel centro di Empoli che ha visto come protagonisti due giovanotti di colore che si sono scambiati fendenti con colli di bottiglia rotti. Tutto sembra essere iniziato in Piazza dei Leoni nei pressi del negozio etnico dove già qualche giorno fa vi era stata un'altra rissa.

La violenta lite odierna ha avuto poi il suo epilogo di sangue in via Ridolfi all'angolo con piazza del Popolo.

Episodi del genere non sono ammissibili. Sono campanelli di allarme che se sottovalutati porteranno in poco tempo a più gravi conseguenze. Non scordiamoci poi l'episodio gravissimo avvenuto 15 giorni [ L'episodio risale al 15 giugno , ndr] fa ai giardini di viale Buozzi dove tra il fuggi fuggi di mamme e bambini, un georgiano armato di pistola veniva arrestato mentre minacciava tre ragazzi di colore per questioni di droga.

Come consigliere della Lega ho preparato una mozione per sollecitare il sindaco a richiedere la fissazione urgente del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che abbia all'ordine del giorno più uomini e mezzi per le forze dell'ordine e una pattuglia di polizia locale di prossimità, che diventi un punto di riferimento per cittadini e commercianti del centro.