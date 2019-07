Maturità col sorriso: i centisti nelle scuole di San Miniato

A San Miniato è estate già da qualche settimana, ma per i ragazzi della classe 2000 lo è solo da poche ore. Sono finiti gli esami di maturità e gli alunni delle scuole superiori sanminiatesi possono staccare un po' dalla routine scolastica in vista dei futuri impegni lavorativi e scolastici.

In molti hanno il sorriso sulle labbra per il voto preso all'esame di stato, una felicissima minoranza invece si è diplomata con cento o con cento e lode. Vediamo di chi si tratta.

Al Liceo Marconi, con sede nella frazione di La Scala, l'unico cento e lode arriva dalla 5B grazie a Adele Lotti. Gli altri super bravi sono Jacopo Donati e Benedetta Fantoni in 5A, Modou Syll in 5C, Marco Nuti in 5D e, infine, in 5E Valentina Capecchi, Gabriele Frassi, Klara Mali e Federico Rossi.

Per quanto concerne l'IT Cattaneo sono ben due le lodi: Dario Amatucci della 5BCC e Tommaso Giorgi della 5AR, quest'ultimo in compagnia della centista Greta Nelli. Il massimo dei voti è arrivato anche per Mirko Genua (5AC), Sarah Luperini (5CC) e Barbara Bottoni (5AT).

Elia Billero e Gianmarco Lotti

