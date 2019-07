Mercantia, marchin band dallo swing alla musica balcanica

Non c’è “Santa Allegria” senza musica e così anche questa 32esima edizione di Mercantia, che si terrà da mercoledì 10 a domenica 14 luglio 2019, vedrà in strada il trionfo della musica con ben cinque marching band itineranti e tredici street band stanziali che si esibiranno durante i cinque giorni del Festival internazionale del Quarto Teatro.

Per quanto riguarda le marchin'band si alterneranno nomi noti e nuovi ospiti, come gli argentini Desmadre orckesta, un’eclettica fanfara teatrale che trasporterà il pubblico dai cumbias colombiani agli swing di New Orleans fino alle milongas di Buenos Aires in uno spettacolo intenso e popolare. Ci saranno poi i veri e propri spettacoli itineranti di due band prodotte da Mercantia che fanno della coreografia unita alla musica la loro cifra stilistica. Ovvero la Badabimbumband con i due spettacoli Opus Band - i frati che suonano, inserito anche nella vetrina internazionale Mysteries & Drolls, e Wanna gonna show; mentre le Alchimie Musicali con “Archimossi” presenteranno danze per archi classici che spazieranno da Boccherini a Ennio Morricone. Non mancheranno naturalmente i suoni balcanici e klezmer, con la Zastava orkestar e la Caravan orkestar che faranno letteralmente muovere e saltare il pubblico di Mercantia come dei pifferai magici.

Musica come detto sarà presente in ogni piazza e giardino del Festival con Ben 13 formazioni che rispondono al nome di Esperanto Gipsy Folk Band con la loro Baraonda Gitana, Dirty Old Band, musica e canti d'Irlanda, The occasionals con world music ed influenze folk rock e ska; gli Arcambold con il loro folk ebbasta; Harp & Hang duo, suggestive musiche etniche con Menhir; i Fisarmonici Toscani duo di fisarmoniche e voci folk; le Belle di Mai con voci vaganti; gli Ars Nova Napoli con le sonorità del sud Italia; I Jig Rig con le loro danze celtiche; Paride Zita e Raffaella Rufo con pizziche, tarantelle e tammurriate; gli Hanguitar Project, musica sperimentale; I catechisti, ovvero i quattro moschettieri dell'allegria; gli Ephemeris Duo con la musica sefardita degli ebrei spagnoli.

Questo il programma delle marchin'band

piazza SS. Jacopo e Filippo

tutti i giorni 21.15, 23.15 (M&D) Alchimie Musicali - Archimossi - 20’

13 luglio 00.15 (M&D) BadaBimBumBand - Opus band - 40’

piazza SS. Annunziata

10-11 luglio 22.00, 00.10 Zastava Orkestar - Abbronziamoci tour 2019 - 30’

13 luglio 22.50, 00.50 Zastava Orkestar - Abbronziamoci tour 2019

10-11-12 luglio 20.00, 21.30 Desmadre Orkesta - Desmadre Orkesta Show - 30’

13 luglio 19.00, 21.15 Desmadre Orkesta - Desmadre Orkesta Show

12 luglio 22.00, 00.20 BadaBimBumBand - Wanna Gonna Show - 40’

13 luglio 18.15 (M&D) BadaBimBumBand - Opus band - 40’

14 luglio 22.20, 00.20 BadaBimBumBand - Wanna Gonna Show - 40’

13 luglio 19.35, 22.00 Caravan Orkestar - Facciamo balkano - 40’

14 luglio 18.30, 20.45 Desmadre Orkesta - Desmadre Orkesta Show

14 luglio 19.05, 21.30 Caravan Orkestar - Facciamo balkano

Questo il programma completo delle street band:

funicolare - welcome

tutti i giorni 20.45, 21.20, 21.55, 22.30 Hanguitar Project - Live - 20’

piazza SS. Jacopo e Filippo

13 luglio 18.30 I Catechisti - Live - 30’

palazzo Stiozzi Ridolfi - cortile

10-11 luglio 21.00 Ars Nova Napoli - Senza acqua la terra more - 50’

13 luglio 19.00, 20.00 Esperanto Gipsy Folk Band - Baraonda gitana - 40’

14 luglio 18.45, 20.00 Esperanto Gipsy Folk Band - Baraonda gitana

palazzo Pretorio - parterre

10-11 luglio dalle 22.45 The Occasionals - Distinti salumi - 40’

12 luglio dalle 20.45 Ars Nova Napoli - Senza acqua la terra more - 50’

13-14 luglio dalle 19.00 Belle di Mai - Voci vaganti - 90’

13-14 luglio dalle 20.45 Dirty Old Band - Musiche e canti d’Irlanda - 45’

13-14 luglio dalle 22.45 Arcambold - Folk ebbasta - 30’

palazzo Pretorio - giardino della casa del tè

tutti i giorni 21.30, 22.40 Harp & Hang Duo - Menhir - 30’

tutti i giorni 22.00, 23.15 Ephemeris Duo - Romances sefardi - 30’

palazzo Giannozzi - cortile

tutti i giorni dalle 20.00 Fis-armonici Toscani - Le musiche del mestiere - 30’

via del Castello - terrazza

10 -11-12 luglio dalle 20.00 Arcambold - Folk ebbasta - 30’

13-14 luglio dalle 20.00 Jig Rig - Rince mòr, la grande danza celtica - 30’

via Boccaccio - pozzino

10-11 luglio dalle 20.30 Esperanto Gipsy Folk Band - Baraonda gitana - 40’

12 luglio dalle 22.30 The Occasionals - Distinti salumi - 40’

12 luglio dalle 22.30 Esperanto Gipsy Folk Band - Baraonda gitana

13-14 luglio dalle 21.00 The Occasionals - Distinti salumi - 40’

ORARIO SPETTACOLI: ogni sera dalle ore 19.00 alle ore 01.00. PROGRAMMA: www.mercantiacertaldo.it

INGRESSO: Borgo medievale, intero / ridotto: € 10,00 / 7,50 (mercoledì e giovedi), € 15,00 / 10,00 (venerdì e domenica) € 20,00 / 15,00 (sabato). Ingresso ridotto per portatori handicap e giovani 7 – 14 anni. Ingresso gratuito fino a 7 anni non compiuti. Paese basso: ingresso libero, con mercato artigianato e alcuni spettacoli.

