Mps Capital Services miglior previsore nei cambi ero/dollaro per Bloomberg

Mps Capital Services Banca per le Imprese, la corporate ed investment bank del Gruppo Montepaschi, guadagna il primo posto per l’accuratezza delle previsioni sull’Eurodollaro nella speciale classifica stilata a livello mondiale da Bloomberg al 30 giugno scorso su diversi cambi valutari.

Nel secondo trimestre del 2019 la società si è distinta, infatti, per la qualità e la precisione delle previsioni del team di Market Strategy sull’andamento di alcuni cross valutari rilevanti per le aziende che operano nel settore dell’import/export. In particolare, la società del Gruppo Montepaschi ha conquistato il primo posto per le previsioni su euro/dollaro e si conferma tra i top 10 a livello mondiale per il quarto trimestre consecutivo.

Su questo cambio valutario il risultato arriva a conferma dei già rilevanti posizionamenti ottenuti da Mps Capital Services nel corso degli ultimi tre anni: primo posto a settembre 2016, terzo posto a settembre 2017, sesto posto a dicembre 2018 e secondo posto a marzo 2019. Mps Capital Services può vantare il riconoscimento della qualità delle previsioni valutarie anche su altri cambi: terzo posto nel cambio euro/franco svizzero, quarto nel cambio dollaro/lira turca e quinto piazzamento nel rapporto euro/yen.

Inoltre, per la prima volta da quando contribuisce alle stime sulle materie prime (giugno 2018), la società del Gruppo Montepaschi si è aggiudicata il primo posto nelle previsioni dei prezzi di rame e zinco, due materie importanti prime per i cicli produttivi di molte aziende.

Un risultato importante per Mps Capital Services, considerando che Bloomberg confronta trimestralmente le previsioni di quasi 100 contributori (nel caso dell’eurodollaro) tra le principali istituzioni finanziarie a livello internazionale, calcolando per ciascuno il margine di errore tra quanto previsto e quanto realmente verificatosi sul mercato, e premiando quelle con il minor margine di errore medio ovvero coloro che hanno dimostrato la migliore capacità previsionale.

Fonte: Montepaschi - Ufficio Stampa

