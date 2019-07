Musica, al via il 'Seravezza Blues Festival'

“Chi sa se Cosimo I dei Medici, padre della Toscana moderna, si fosse mai immaginato che il parco della Villa Medicea di Seravezza potesse essere al centro di uno dei Festival più importanti, capaci di richiamare tanti giovani e fare della nostra regione un punto di riferimento”. Con queste parole, il presidente dell’Assemblea toscana, Eugenio Giani, ha presentato il ‘Seravezza Blues Festival’, la kermesse di musica internazionale, giunta alla quinta edizione, che si terrà dall’11 al 14 luglio tra la suggestiva location del Palazzo Mediceo, riconosciuto patrimonio Unesco, e il teatro delle Scuderie Granducali. Una formula ulteriormente estesa per coinvolgere un pubblico ancora più vasto. In pochi anni il Blues Festival ha saputo imporsi come uno degli appuntamenti di maggior rilievo non solo in Toscana, ma in tutta Italia. L’evento è sostenuto dalla Fondazione Terre Medicee e ha il patrocinio del Comune di Seravezza.

Di “divertimento che fa bene al cuore” ha parlato Giacomo Genovesi, assessore comunale alla promozione e valorizzazione del territorio, ricordando che il ricavato di tutti i gadget venduti sarà devoluto all’Opa (Ospedale pediatrico apuano) di Massa, l’ospedale del cuore. L’ingresso agli spettacoli è comunque gratuito e permetterà ai tanti giovani che arriveranno in Versilia, non solo di ascoltare buona musica ma anche di degustare prodotti tipici.

Giuseppe Campatelli, presidente dell’associazione Alexandre Mattei Onlus, organizzatrice del Festival, parlando di “edizione sempre più articolata e completa”, si è soffermato sul programma, a partire dallo spettacolo inedito “Woodstock 50 – Il sogno di un festival infinito”, con il giornalista-scrittore Andrea Scanzi che darà il via alla manifestazione l’11 luglio, guardando all’anniversario dello storico Festival che nel 1969, mezzo secolo fa, segnò l’inizio di un’era rivoluzionaria per la musica e il costume in ogni angolo del mondo.

Dal 12 al 14 luglio toccherà alla grande musica blues: da Fabio Treves a Kenny Wayne.

La serata di venerdì 12, a partire dalle 18,30, sarà dedicata alla finale del concorso “Road to Seravezza Blues”, con le migliori band emergenti del panorama nazionale, che avranno l’opportunità di esibirsi in un contesto prestigioso durante una Opening Night. Il momento clou di sabato 13 coinciderà con la performance live della Treves Blues Band: “70 in Blues” si chiama il nuovo tour che la vedrà impegnata in giro per l’Italia proprio nell’anno in cui il leader Fabio Treves celebra i suoi 70 anni di una vita dedicata alla “musica del Diavolo”.

Tra le novità di rilievo del Festival figura il Blues Camp: dall’11 al 14 luglio, alle Scuderie Granducali e in piazza Carducci a Seravezza, dove oltre venti ballerini provenienti da ogni parte del mondo saranno protagonisti, assieme a un corpo docenti di assoluto livello, di un’esperienza finalizzata all’approfondimento teorico e pratico di stili diversi.

Valore aggiunto della kermesse il Blues Village, espressione di un forte legame con il territorio: un’area di 3mila metri quadrati con oltre trenta stand, dove durante i quattro giorni della manifestazione (11-14 luglio) sarà possibile degustare prodotti a chilometro zero e birre artigianali.

