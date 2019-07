Pap Pisa con gli studenti che hanno aperto a tutti il concerto di Vinicio Capossela

Potere al Popolo! Pisa solidarizza con gli studenti che martedì 9 luglio hanno deciso di aprire un varco fisico tra la piazza dei Cavalieri e lo spazio a pagamento imposto dal cosiddetto festival musicale “numeri primi”, la serie di concerti organizzati dall’Amministrazione comunale dietro pagamento di esosi biglietti di ingresso.

Le gravissime dichiarazioni riportate dalla stampa locale contro gli studenti, da parte del Sindaco leghista Conti, del presidente della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, da Pier Paolo Tognocchi, ex consigliere regionale Pd e promoter di eventi culturali e da altri esponenti del business dello spettacolo pisano, oggi in declino a causa della caduta dei propri padrini politici, defenestrati recentemente da Palazzo Gambacorti, rafforzano nella nostra città un clima politico che non è mutato nella sostanza, ma solo nelle forme, più becere e forcaiole, che caratterizzano gli esponenti salviniani oggi al governo della città.

Nell’attacco concentrico contro gli studenti si sono usati non solo epiteti ed offese, ma paragoni storici molto pericolosi per chi li usa come una clava e come modello negativo per l’oggi.

Gli anni ’70 del secolo scorso, quando i concerti a pagamento venivano duramente contestati e le porte aperte da migliaia di giovani e operai, che rivendicavano il diritto alla cultura, sono stati anni meravigliosi per le classi sociali subalterne ed un incubo per i padroni e i loro servi politici e sindacali.

Un incubo che torna a turbare i sonni dei padroni di oggi? Ce lo auspichiamo con tutto il cuore, ma soprattutto con tutte le nostre lotte.

Potere al Popolo! Pisa sarà al fianco delle mobilitazioni degli studenti contro la mercificazione della cultura e della città.

Fonte: Potere al Popolo! Pisa

