Perde il controllo dell'auto e sbatte contro un muro, 72enne in ospedale

Stava percorrendo via di San Giusto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto finendo contro un muro. Il protagonista dell'incidente, avvenuto nel pomeriggio in zona Torregalli, è un 72enne residente in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenuti una pattuglia dell'Autoreparto della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco che hanno disposto la chiusura della strada a causa del crollo di parte del muro di proprietà privata. Per garantire il collegamento con via di Torregalli è stato invertito il senso di marcia di via Orlando verso via Torregalli. Questo itineario alternativo rimarrà in vigore fino al ripristino del muro. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale. L'uomo è stato portato in ospedale in codice verde. Sul posto sono intervenute anche pattiglie della Polizia Municipale di Scandicci

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

