Restauro della porta del campanile di Castelfranco, nell'edificio spazio culturale per tutti

Un pezzo di storia, simbolo identificativo di Castelfranco di Sotto, tornerà all’antico splendore e non solo, sarà trasformato in uno spazio culturale accessibile a tutti.

Il campanile di Porta San Pietro a Vigesimo, ingresso ad est del Centro Storico castelfranchese, sarà oggetto di un intervento di restauro e risanamento conservativo finalizzato alla messa in sicurezza ed al miglioramento statico e sismico. L’edificio costituito dalla porta-torre, oggi torre campanaria, che originariamente (nel XII secolo) faceva parte delle mura dell’antico Castello di Castelfranco, sarà recuperato e valorizzato in modo da renderlo accessibile da parte di turisti, ospiti, studenti e pellegrini. L’intervento vuole rendere la Torre Campanaria un’attrazione culturale che offre una fruizione allargata, visitabile da tutti, anche dai soggetti diversamente abili. L’obiettivo è quello di inserire questo luogo simbolico dall’alto valore storico in una rete di percorsi che, a livello comunale e sovracomunale, collegano i punti chiavi del patrimonio culturale locale.

Nel dettaglio i lavori alla storica porta-torre comprenderanno: il rifacimento delle scale di collegamento tra il piano terra e i livelli superiori, il risanamento dei solai e della volta a botte che caratterizza la porta, il rinforzo del soppalco esistente (con sostituzione del parapetto in legno attuale). Da un punto di vista della sicurezza, il progetto prevede una sostituzione delle reti attualmente utilizzate contro l’ingresso di volatili con reti elettrosaldate; un consolidamento della struttura con tiranti posizionati in punti strategici e un rifacimento dell’impianto elettrico con soluzioni estetico-percettive coerenti con le caratteristiche della Torre.

Lungo l’intero cammino di ascesa all’interno della torre è inoltre prevista la realizzazione di un percorso tattile-uditivo con step in prossimità dei vari livelli nei quali verranno spiegate le caratteristiche architettoniche e storiche dell’edificio storico, i diversi materiali impiegati e l’importanza e il fascino delle campane nell’ambito delle diverse realtà sociali, nonché la stratificazione dei vari interventi che nel tempo si sono succeduti in relazione alle vicende storiche locali e regionali.

Il progetto definitivo dei lavori alla Torre Campanaria è stato approvato dalla Giunta Comunale. Secondo le stime progettuali, l’intervento prevede un costo complessivo di 250.000 euro. Con questo progetto il Comune ha partecipato ad un bando della Regione Toscana finalizzato alla valorizzazione delle mura storiche ed al potenziamento del patrimonio storico e culturale.

“L’intervento alla Torre Campanaria rientra tra le nostre priorità proprio per il valore storico e culturale dell’edificio – ha commentato il sindaco Gabriele Toti - . Un simbolico identificativo di Castelfranco che dev’essere tutelato e valorizzato. Per questo abbiamo deciso subito, ad inizio legislatura, di redigere il progetto definitivo e di partecipare al bando della Regione, confidando di poter attrarre risorse utili per la riqualificazione. Ovviamente continuiamo a perseguire e valutare ogni possibilità per il reperimento delle risorse dall’esterno con le opportunità che si presentano”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto