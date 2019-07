Riforma Bonisoli, Nardella vuole incontrare i sindacati

"Siamo veramente colpiti di apprendere da comunicati di agenzia che il sindaco di Firenze, Dario Nardella, vuole incontrare i Sindacati per il rilancio della 'riforma Bonisoli', affinché sia più ambiziosa. Bene. Giusto. Ma a quali Sindacati si riferisce? Perché la nostra sigla (lo ricordiamo: quarto sindacato nazionale e primi tra gli Autonomi) non ha ricevuto alcun invito o interlocuzione, nonostante siano già trascorsi qualche giorno".

Lo dice Learco Nencetti coordinatore toscano della Confsal Unsa. "Sulla nuova riforma - aggiunge -, anche noi siamo contrari all'accorpamento della Galleria dell'Accademia di Firenze con gli Uffizi ma per altre motivazioni. Magari, perché non accorparla con altro museo come Bargello o Cappelle medicee, dato che entrambi contengono opere più o meno dello stesso periodo storico e del David?".

"Ci auguriamo che il sindaco Nardella - conclude il sindacalista fiorentino - vorrà incontrarci anche per le Soprintendenze di settore qualora malauguratamente dovessero passare agli Enti locali. Quindi, patti chiari, rispetto dei ruoli e niente strumentalizzazioni".

Fonte: CONF.SAL-UNSA

