San Giovanni di Dio, alte temperature e l'impianto di condizionamento va in crisi

Per migliorare le condizioni di affidabilità dell'intero sistema di condizionamento al San Giovanni di Dio verrà sostituito uno dei gruppi frigoriferi entro alcune settimane.

In questi giorni di alte temperature la ditta cui è demandata la conduzione e manutenzione degli impianti ed il personale aziendale sono impegnati per garantire la migliore funzionalità degli impianti, nonché la massima tempestività nelle eventuali riparazioni, ed hanno messo a disposizione tutto il personale disponibile.

I gruppi frigoriferi dell'impianto di condizionamento del presidio stanno lavorando a pieno regime e sono costantemente monitorati. Difatti, le verifiche all’impianto da parte della direzione sanitaria dell’ospedale sono ormai giornaliere al fine di attivare gli eventuali interventi tecnici per limitare il più possibile disagi ai pazienti e agli operatori.

L’Azienda si scusa per i recenti guasti che si sono verificati negli impianti (in particolare il 2 e l’8 luglio scorsi) in alcune ambulatori e reparti a cui sono seguiti interventi tempestivi per ripristinarne il corretto funzionamento: i disagi sono stati limitati ad alcune ore.

Fonte: Asl Toscana Centro

