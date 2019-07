S'insedia il nuovo Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello inseguito alle elezioni amministrative. La seduta inaugurale è convocata per lunedi 15 luglio alle ore 16 in prima convocazione ed alle ore 17 in seconda, presso la sala consiliare del Comune di Borgo San Lorenzo. Tra i punti all'ordine del giorno, la convalida dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio, comunicazioni del presidente, la costituzione delle commissioni consiliari e nomina dei relativi membri, la ratifica della deliberazione di Giunta 55/2019 "Bilancio di Previsione 2019/2021-Variazione urgente ex art. 175 comma 4 T.U. n. 267/00".

