Staffoli torna all'epoca carolingia e si prepara alla Festa Medievale 2019

L'anno scorso Staffoli fu invasa dai Longobardi, nel 2019 sarà la volta dei Franchi, o meglio di Carlo Magno. La Festa Medievale si terrà a settembre lungo tutte le vie della frazione di Santa Croce sull'Arno, sviluppandosi soprattutto su piazza Panattoni.

Staffoli farà un salto tra i secoli VIII e IX, in piena epoca carolingia: arte ma anche battaglie, ingegno ma pure azione. A farla da padrona saranno spettacoli, duelli, musica e mercatini (con almeno trenta artigiani). Inoltre i negozi di Staffoli rimarranno aperti e, rigorosamente vestiti come all'epoca, rispetteranno appieno lo spirito della festa.

In piazza si terrà anche la cena finale prima dello spettacolo conclusivo; inoltre attenzione alla novità dei falconieri e ai combattimenti lungo via Livornese.

Si tratta del nono appuntamento con la storia per Staffoli. Anche stavolta la cura ai vestiti, grazie ai volontari staffolesi, sarà massima, così come quella nelle rievocazioni per tutto il paese. Organizzata da Staffoli Eventi, pure nel 2019 sarà a accesso gratuito.

