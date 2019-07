Teatro e carcere, conferenza stampa sul progetto 'Trent’anni di fortezza'

Trent'anni di fortezza, trent'anni per la compagnia della Fortezza. Giovedì 11 luglio alle ore 11, presso la sala stampa di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana in piazza del Duomo 10 a Firenze, si svolgerà una conferenza stampa per la presentazione del progetto.

Da trent'anni la compagnia opera e porta il teatro nel carcere. L'evento di punta delle attività estive 2019 di "Trent'anni di fortezza" sarà "Naturae-ouverture", il nuovo lavoro, in scena dal 30 luglio al 3 agosto nella fortezza medicea e casa di reclusione di Volterra.

Con l'assessore alla cultura e vice presidente della Toscana Monica Barni, interverranno alla conferenza stampa Franco Corleone, garante dei diritti dei detenuti della Regione, l'assessore alla culture e artigianato del Comune Dario Danti, il direttore dell'associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio Giorgio Righetti, il consigliere della Fondazione Cassa di risparmio di Volterra Lilla Silvi, il direttore dell'ufficio detenuti e trattamento del Provveditorato Toscana-Umbria Amministrazione Penitenziaria Angela Venezia ed Armando Punzo, direttore artistico della Compagnia della Fortezza.

Fonte: Regione Toscana

