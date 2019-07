Tennis in sedia a rotelle, la presentazione in Regione Toscana

Il Circolo del Tennis Firenze ed il Gruppo Sportivo Unità Spinale di Firenze organizzano la 7^ edizione del torneo internazionale Wheelchair Tennis “Città di Firenze”.

Il torneo, inserito nel circuito ITF, comporta un montepremi di 3.500 $ e si disputerà sui campi in terra rossa del Club delle Cascine in data 18/21 luglio p.v.

La manifestazione si è distinta fin dalla prima edizione per capacità organizzative e per la grande qualità dei partecipanti che, anno dopo anno, hanno contribuito a fare di Firenze un appuntamento importante per il meglio delle varie categorie internazionali.

L’evento sarà presentato alla presenza delle maggiori autorità sportive ed istituzionali il prossimo lunedì 15 luglio alle ore 12.30 nella sede della Presidenza della Regione Toscana, Sala Cutuli, in Piazza del Duomo n. 10

Fonte: Ufficio stampa

