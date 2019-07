Villa Margherita, dopo i lavori inaugura il primo polo pubblico per le cure odontoiatriche

È stato chiuso in questi giorni il cantiere di Villa Margherita per la realizzazione del primo polo pubblico italiano per le cure odontoiatriche di primo e secondo livello e centro di riferimento per tutta l’Azienda USL Toscana centro. La struttura, inserita nel complesso immobiliare Piero Palagi (Firenze) sarà inaugurata il prossimo settembre e, da quel momento in poi, i cittadini disporranno di una importante opportunità ma in particolare coloro che hanno maggiori difficoltà principalmente per problemi sociali e/o economici, potranno contare su un servizio a gestione esclusivamente pubblica.

L’edificio, (su tre livelli) dopo un importante recupero architettonico ed artistico, accoglie al proprio interno tutti i servizi per la prevenzione e la cura dentale e tra questi ambulatori per visite e interventi, (oltre 37 le poltrone alcune delle quali dotate di apparecchio radiologico), una sala chirurgica, una radiologica, un laboratorio odontotecnico, la sala per la sterilizzazione, oltre ad ampi ambienti destinati all’accoglienza e all’accettazione dei pazienti. E’ stata progettata per accogliere fino a 300 persone al giorno.

Il restauro, in stretta collaborazione con la Sovrintendenza, ha riguardato tutta l’antica Villa le cui origini risalgono al XVII secolo; è stato acquisito lo stato originario, soprattutto per quanto riguarda i restauri degli affreschi di pregio attribuiti a Giuseppe Zocchi (1711-1716). Sono stati necessari tre anni di lavori su una superficie complessiva di 2400 mq completamente recuperati grazie ad un investimento ministeriale di 7,6 ml di euro.

Fonte: Asl Toscana Centro

Tutte le notizie di Firenze