I anno Fondazione ISPRO, Saccardi: "Realtà da far conoscere e promuovere"

Promuovere e far conoscere ancora di più l'attività della Fondazione ISPRO. E' stato il punto sul quale si è maggiormente insistito oggi a Palazzo Strozzi Sacrati nel corso della conferenza stampa organizzata ad un anno dalla nascita per illustrare le attività realizzate e i progetti futuri a sostegno della lotta contro il cancro in Toscana. Sono intervenuti l'assessore regionale al diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria Stefania Saccardi, il presidente della Fondazione ISPRO Angiolo Gadducci e il direttore di ISPRO Gianni Amunni. Insieme a loro anche Jonathan Fusi, vincitore della borsa di studio Mare Terra Vita, e rappresentanti dello Yacht Club di Punta Ala promotore del trofeo Mare Terra Vita.

"Il bilancio del primo anno – ha detto Stefania Saccardi - è sicuramente positivo. E' una fondazione che funziona bene ma che va promossa e fatta conoscere ancora meglio. Ricerca e divulgazione scientifica sull'oncologia sono gli obiettivi, ISPRO è il suo punto di riferimento. La fondazione lavora per dare alla rete oncologica gestita da ISPRO strumenti e valori. In Toscana ci sono molte realtà associative attive in questo ambito e che ogni anno realizzano tanti progetti. Trovo ad esempio sia molto interessante ed originale l'iniziativa realizzata dalla fondazione insieme allo Yacht Club di Punta Ala che abbina vela e golf e grazie alla quale è stato possibile finanziare una borsa di studio su temi dell'oncologia".

La Fondazione dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Fondazione ISPRO) è nata dopo la fusione avvenuta nel 2018 tra l'Istituto Toscano Tumori e l'Istituto per la Prevenzione Oncologica (ISPO) che ha portato alla nascita del nuovo Istituto, denominato ISPRO, che raccoglie le attività a rete di studio e di prevenzione oncologica in Toscana. La Fondazione ISPRO ha come mission sostenere le attività istituzionali dell'ISPRO e raccogliere fondi per la lotta contro il cancro con l'aiuto dei cittadini e delle forze sociali a cui si rivolge.

"La fondazione – ha spiegato Gianni Amunni - ha enormi potenzialità perché è strettamente legata a ISPRO e fa riferimento a tutti i settori dell'oncologia. In Toscana c'è una grande volontà di sostenere la sanità pubblica e la ricerca in campo oncologico e la fondazione rappresenta un po' il collettore di questa volontà. Tra ISPRO e la fondazione c'è una collaborazione per promuovere la prevenzione, gli stili di vita, aiutare i percorsi di cura e promuovere la ricerca: tutte azioni che possono essere potenziate proprio grazie all'attività della fondazione stessa".

"Credo sia necessario incrementare le attività e rafforzare il collegamento con ISPRO – ha aggiunto Angiolo Gadducci – oltre a lavorare ancora di più sulla raccolta di fondi da destinare alle varie iniziative. Diventa fondamentale individuare forme di collaborazione con le tante associazioni di volontariato attive in Toscana sui temi dell'oncologia per sfruttarne il grande radicamento territoriale".

Una breve panoramica sulle attività della Fondazione ISPRO.

Monica Bardino, runner amante delle sfide impossibili, a Febbraio 2019 ha portato i colori della Toscana e le attività della Fondazione ISPRO nella lotta contro il cancro in Finlandia nella gara podistica Rovaniemi 150 Arctic Winter Races, una gara di 150 km, unica donna italiana a partecipare e concludere la competizione.

Il trofeo Mare Terra Vita e la borsa di studio

Per sostenere la raccolta fondi la fondazione ISPRO, ha organizzato numerose iniziative. La principale, iniziata nel 2015 e protratta per 3 edizioni, è il trofeo Mare Terra Vita, evento sportivo combinato Vela e Golf nella splendida cornice di Punta Ala, organizzato grazie al supporto dello Yacht Club di Punta Ala e altri sponsor privati. Il ricavato delle varie edizioni ha portato all'attivazione di una borsa di studio sui temi della oncologia e dello sport che è stata assegnata nel 2018 a Jonathan Fusi dell'Università di Pisa per una "Valutazione degli effetti della composizione corporea e dei livelli di fitness tramite questionario ed ergospirometria sul rischio di cancro dell'endometrio".

Divulgazione scientifica

La Fondazione ISPRO ha inoltre organizzato numerosi iniziative di divulgazione scientifica spesso seguite da cene di raccolta fondi, per sensibilizzare il tema della prevenzione oncologica e dell'impegno della toscana contro il cancro. Febbraio 2018, Firenze, convegno ‘Evolution and revolution in lung cancer'; marzo 2018, Pisa, convegno ‘Il carcinoma ovarico recidivante: dal to cure al to care'; giugno 2018, Grosseto, Congresso e galà di beneficenza i cui proventi sono dedicati alla prevenzione e ricerca in oncologia; marzo 2019, Pisa, ‘Il carcinoma avanzato e recidivante della cervice uterina: dal to cure al to care'; maggio 2019, Lucca, ‘La prevenzione in oncologia: i modelli organizzativi'.

Prossimi appuntamenti

Molte iniziative saranno rinnovate nel corso del 2019, altre invece sono in fase di programmazione. La novità principale è la IsproRUN, corsa podistica per sensibilizzare il tema della prevenzione oncologica nelle donne che si realizzerà a Firenze entro la fine del 2019, la IV edizione del Trofeo Mare Terra Vita a Punta Ala e molte altri appuntamenti di divulgazione scientifica.

Fonte: Regione Toscana

