Apre sportello Enpa a Carmignano per tutelare decoro e animali

La tutela del decoro urbano e degli animali passa dalla collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa). Tutto ciò è possibile grazie a una convenzione stipulata tra il Comune di Carmignano ed Enpa di Firenze per il supporto delle Guardie Zoofile nelle attività di controllo del territorio in materia di tutela degli animali e dell'ambiente. L'accordo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo per lo stesso periodo, e prevederà anche l’apertura in Municipio di uno sportello informativo di Enpa.

“Grazie a questo accordo apriremo uno sportello dove volontari di Enpa saranno a disposizione per fornire ai cittadini informazioni su come gestire il proprio animale – ha spiegato il Sindaco Edoardo Prestanti -. Tra gli obiettivi della convenzione, migliorare la qualità dei nostri spazi, andando dunque a reprimere tutti quei comportamenti non adeguati che peggiorano la qualità della vita e il decoro dei nostri spazi. E' nostra intenzione poi organizzare un incontro pubblico con tutti i proprietari degli animali, durante il quale forniremo loro un vademecum informativo sui diritti e i doveri dei proprietari e i diritti degli animali stessi, così da migliorare ulteriormente la consapevolezza dei nostri concittadini”.

"Educazione e prevenzione. Sono le parole d'ordine alla base di questa importante convenzione – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Federico Migaldi – volta a tutelare tutti i tipi di animali, oltre che a prevenire eventuali forme di maltrattamenti o abbandoni di animali”.

Un accordo importante quello appena stipulato tra Comune e Enpa, volto a stabilire alcune regole e a sensibilizzare i cittadini verso l’utilità civica di alcuni comportamenti, uno fra tutti la raccolta delle deiezioni canine, e la corretta condotta correlata al possesso di animali. Il tutto per potenziare ulteriormente gli interventi e le attività preventive e repressive inerenti la protezione degli animali sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree pubbliche nelle quali è consentito l'accesso ai cani (compresi gli sgambatoi per cani di Carmignano, Comeana e Seano), all'attività di affidamento di cani e gatti, alla prevenzione del randagismo e al controllo delle colonie feline e dei volatili. Tutto ciò verrà fatto con il necessario raccordo del Comando della Polizia Municipale di Carmignano.

“Una collaborazione importantissima quella con le Guardie Zoofile di Enpa, - ha sottolineato il Comandante della Polizia Municipale di Carmignano Giuliano Pascucci -, che ci aiuteranno dunque nel controllo del territorio e nella prevenzione e repressione di comportamenti non corretti nei confronti degli animali”

“Il nostro compito è quello di tutelare tutti gli animali, da quelli di compagnia a quelli da reddito. Forniremo informazioni utili ai cittadini durante l’orario di apertura al pubblico dello sportello, ma saremo comunque sempre reperibili via mail o telefono – ha precisato Alessandro Quercioli, dirigente Nucleo Guardie Zoofile Firenze-Prato -. Recepiremo inoltre le segnalazioni di cittadini e amministratori e controlleremo il territorio. Il tutto sempre in stretta sinergia con la Polizia Municipale”

Grazie a questa convenzione sarà istituito uno sportello operativo di Enpa in Palazzo Comunale, aperto il giovedì mattina dalle 9 alle 13, dove alcuni volontari delle Guardie Zoofile saranno a disposizione per incontrare i cittadini e raccogliere eventuali segnalazioni.

Come previsto dalla convenzione, Enpa si occuperà di coinvolgere e sensibilizzare le persone sul corretto rapporto tra uomo e animale, ma anche sull'importanza del rispetto delle normative e sui corretti comportamenti da osservare per un'adeguata cura degli animali e dell’ambiente in cui vivono. Enpa si impegnerà inoltre ad effettuare interventi in autonomia, ma anche su segnalazioni o denunce presentate dai cittadini o direttamente dall'amministrazione comunale. Le Guardie Zoofile dell’Enpa, che sono operatori volontari, garantiranno inoltre il controllo del territorio del Comune di Carmignano e si recheranno periodicamente nelle aree pubbliche riservate agli animali e dove vengono accudite le colonie feline, così da verificare lo stato d'uso, la manutenzione delle strutture pubbliche e il rispetto del decoro di tali aree. Il Comune invece, come previsto dall'accordo, assicurerà a Enpa la necessaria collaborazione con proprio personale e mezzi, così da consentire il corretto svolgimento delle attività.

“Tra i prossimi obiettivi di Enpa, l'istituzione di un patentino, così da fornire informazioni a tutti i proprietari dei cani, di qualsiasi razza essi siano. La consapevolezza dei proprietari nella gestione dei propri amici a quattro zampe rende tutta la comunità più tranquilla - ha sottolineato Irene Marchetti, presidente Enpa Firenze -. L'idea è inoltre quella di creare dei percorsi con le scuole per responsabilizzare fin da subito i giovani alla corretta gestione di un animale".

Per informazioni e segnalazioni è possibile mandare in qualsiasi momento una mail a ggzz.enpa@comune.carmignano.po.it oppure ggzzfirenze@enpa.org. O ancora contattare l'Ufficio Enpa di Firenze al numero 055 9751111 (fax 055 0353260).

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

