Arrestati per furto a Lido di Camaiore: ladri in fuga provocano incidente

Questa sera in Versilia due uomini sono stati arrestati per furto, dopo un articolato inseguimento che ha provocato anche un incidente.

I due, entrambi 19enni di Viareggio e pregiudicati per uso di banconote false, sono stati arrestati per il furto di una borsa che si trovava dentro un'auto in sosta, nella passeggiata di Lido di Camaiore. Entrambe le divise di polizia e carabinieri sono partiti nell'immediato alla ricerca dei due uomini, ed è partito l'inseguimento. Infatti i due 19enni hanno prima tentato la fuga in macchina, provocando un incidente in via dei Fagi. La conducente coinvolta nello scontro non avrebbe riportato gravi conseguenze. Dopo lo schianto sono usciti dal veicolo e hanno iniziato la corsa nei campi, dove infine sono stati bloccati e arrestati.

Sono in corso indagini, anche nelle abitazioni dei responsabili del furto di questa sera, per capire se sono gli stessi che da giorni rubavano incessantemente borse e oggetti dalle auto parcheggiate sul litorale. Nel caso, polizia e carabinieri sarebbero già da tempo sulla loro pista. Adesso si trovano entrambi nel carcere di Lucca.

