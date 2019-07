In auto con 150 grammi di cocaina: arrestato

Fermato per un controllo in auto aveva 150 grammi di cocaina. L'uomo è stato arrestato dal nucleo mobile delle Fiamme gialle di Viareggio. È accaduto nelle vicinanze del lungomare di Marina di Pietrasanta. Lo stupefacente era in una borsetta. L'uomo era visibilmente agitato e ha insospettito i finanzieri che sono voluti andare a fondo ritrovando la droga. Ora l'uomo è nel carcere di Lucca dove deve restare dopo che il giudice ha convalidato l'arresto.

