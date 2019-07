Baila Moena, lo sport incontra la musica nell’evento solidale firmato Le Coq Sportif

Lunedì 15 luglio, in occasione del ritiro estivo a Moena (TN) della ACF Fiorentina, Le Coq Sportif, sponsor tecnico della squadra di serie A, organizzerà un grande evento che vedrà l'incontro tra gli artisti della nazionale Hip Hop e i giocatori della Fiorentina, con l'obiettivo nobile di raccogliere fondi per l'Associazione Sportabili di Predazzo che si occupa di disabilità.

La prima parte della giornata sarà all'insegna dello sport. Il pomeriggio di lunedì 15 luglio, gli artisti Shade, Eddy Veerus de Il Pagante, Roofio, Mazay, Lanz Khan e Jangy Leeon parteciperanno ad un allenamento con la prima squadra di ACF Fiorentina. Subito dopo l'allenamento è previsto un mini torneo 3x3 che si svolgerà nell'attesissimo (da tifosi e non) InViola Fan Village, nei pressi del campo sportivo Benatti.

Stefano Longo, Responsabile Marketing di Le Coq Sportif: “Crediamo da sempre nella sincerità e grandezza di questi progetti che aiutano realtà italiane come la Onlus Sportabili e quest'evento ne è la riprova. Abbiamo unito la Fiorentina, con cui Le Coq Sportif ha ormai una collaborazione storica e la Nazionale Hip Hop, che accompagniamo spesso nelle loro iniziative meritevoli e benefiche. Sport e musica, quindi, binomio vincente per una buona causa”.

Sport e musica sono i linguaggi universali per eccellenza, ponti che uniscono e aiutano le persone a superare le difficoltà. Per questo siamo molto felici di questa iniziativa che, grazie a Le Coq Sportif, vedrà coinvolti i nostri ragazzi in un evento divertente e socialmente utile per la comunità locale che ci accoglie da tanti anni e a cui siamo molto legati – Ha commentato Tommaso Bianchini, Responsabile Sales & Marketing di ACF Fiorentina - “Il ritiro di Moena e il nuovo InViola Fan Village sono il contesto ideale per vedere da vicino gli amici della nazionale Hip Hop misurarsi con il nostro calcio e poi esibirsi per i nostri tifosi. Sono sicuro che il divertimento non mancherà.”

L'evento avrà il suo culmine in un concerto live degli artisti della Nazionale Hip Hop: Shade, Eddy Veerus de Il Pagante, Junior Cally, Roofio, Mazay, Lanz Khan e Jangy Leeon.

”Sono veramente felice di partecipare ad un’iniziativa come quella di Baila Moena con la Nazionale Hip Hop e Fiorentina. È bello perché viviamo tutto nello stesso giorno: il calcio che è la nostra passione (tutti noi da piccoli abbiamo sognato di diventare calciatori), la musica che è la nostra vita, e farlo per beneficenza, che è poi il senso vero della Nazionale Hip Hop, è bellissimo - Ha dichiarato Shade - Quello sul palco per Baila Moena sarà uno show unico e invitiamo tutti i tifosi ad assistere attivamente perché è bello ed importante divertirsi e fare qualcosa di buono. Qualcosa di buono per Moena e per i ragazzi di Sportabili. Vi aspettiamo!”

Il ricavato del concerto, (l'entrata sarà free ma ognuno potrà fare un'offerta libera) sarà devoluto alla Onlus Sportabili di Predazzo che si occupa di disabilità.

Dopo il concerto la festa continua con il dj set di Mazay.

Fonte: Ufficio Stampa

